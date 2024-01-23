أبدى أحمد حجازي مدافع وقائد منتخب مصر عدم رضاه عن مسيرة الفريق في كأس أمم أفريقيا رغم التأهل لدور الـ16.

صرح حجازي عبر قناة بي إن سبورتس عقب التعادل مع الرأس الأخضر 2/2 مساء الإثنين "زعلانين جدا من نتائجنا في دور المجموعات، نحن مقصرون في أمور عديدة يجب أن نحاول إصلاحها، وللأسف لا نقدم الأداء المطلوب إلا في الأوقات الصعبة".

أضاف "لابد أن نتحسن ذهنيا وبدنيا لأن الفترة القادمة لا تحتمل ما حدث في مباريات الدور الأول".

أشار مدافع اتحاد جدة السعودي "لدينا وقت جيد 5 أيام للحصول على راحة من الضغط العصبي، لقد أظهرنا شخصية قوية أمام غانا، وللأسف لم نتسم بالشخصية المطلوبة في الدقائق الأخيرة أمام الرأس الأخضر ولم نكن نعلم نتيجة المباراة الأخرى بين غانا وموزمبيق".

وشدد "لابد أن نتحسن في جوانب عديدة قبل الأدوار الإقصائية واللاعبون يجب أن يتحملوا المسؤولية في الأوقات الأصعب، ويحسب لنا ولشخصية اللاعبين الرد في المواقف الصعبة".

وتأهل منتخب مصر في وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط بعد ثلاثة تعادلات بنتيجة واحدة 2/2 أمام موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

وينتظر الفراعنة في دور الـ16 وصيف المجموعة السادسة التي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.