الجيش الإسرائيلي يعلن قتل أكثر من 100 من عناصر حماس بقطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدميرال دانييل هاجاري، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، عن قتل أكثر من 100من عناصر حماس خلال معارك عنيفة في منطقة غرب خان يونس اليوم.

وقال هاجاري، بعد يوم من مقتل 21جنديا إسرائيليا، وهو الحادث الأكثر دموية بالنسبة للجيش الإسرائيلي خلال عمليته البرية في غزة، "القوات على الأرض تواصل مهمتها بتصميم"،بحسب صحيفة"تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف "قواتنا تواصل هجوما واسع النطاق على غرب خان يونس، وهو أحد معاقل حماس الرئيسية. هذه منطقة معقدة ومكتظة بالسكان، والعديد من إرهابيي حماس يختبئون في المنطقة، بما في ذلك في مواقع حساسة، في محاولة لمفاجأة قواتنا".

وأعلن هاجاري في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين بوسط قطاع غزة.

وقال هاجاري، إن الجنود لقوا حتفهم بعد ظهر أمس الاثنين، عندما انفجر مبنيان قريبان وانهارا.

وأفاد هاجاري بأن الانفجارين وقعا - على الأرجح - بسبب وجود ألغام زرعتها القوات الاسرائيلية لهدم المبنيين، ولكنه حذر من أن سبب وقوع الانفجارين لا يزال غير واضح، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال قيد التحقيق.

وفي الوقت نفسه، أطلق فلسطينيون صاروخا على دبابة كان يستخدمها الجنود الاسرائيليون، في نفس الوقت الذي انهار فيه المبنيان تقريبا.

واشتد القتال العنيف في المنطقة المحيطة بمدينة خان يونس تحديدا، جنوبي القطاع المحاصر. وتشتبه إسرائيل في أن قيادة حماس والعديد من الرهائن الإسرائيليين مازالوا داخل شبكة الأنفاق.

وتشير الأرقام العسكرية إلى ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الاسرائيليين إلى 220، لقوا حتفهم منذ أن بدأت إسرائيل العملية البرية بقطاع غزة في أواخر أكتوبر الماضي، كما أصيب أكثر من 1200 آخرين.