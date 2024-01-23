 متحدث باسم جيش الاحتلال: لا يزال حادث تفجير وانهيار مبنيين قيد التحقيق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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متحدث باسم جيش الاحتلال: لا يزال حادث تفجير وانهيار مبنيين قيد التحقيق

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 10:26 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 21 من جنوده جراء تفجير وانهيار مبنيين، في أسوأ حادثة يتعرض لها منذ بداية الحرب في قطاع غزة.

ونقلت قناة "اي 24 نيوز" الإسرائيلية، اليوم، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيئيل هاجاري، قوله إنه تم إطلاق صاروخ "آر بي جي" على المبنى، ووقع انفجاران، ومن المرجح أن تكون المباني قد انفجرت بسبب وجود ألغام في المنطقة.

وأضاف: "لا يزال الوضع قيد التحقيق"، معلنا أن إجمالي القتلى 21 بين الجنود والضباط وسيتم الإعلان عن أسمائهم على مدار اليوم.

وقال مصدر إن الجنود كانوا في المبنى عندما انفجر، ولم يعد هناك أي جنود إسرائيليين محاصرين في الداخل، وتم تقديم العلاج للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

ووفق القناة، ترتفع بذلك حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين في العملية البرية في القطاع إلى 219، مشيرة إلى إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة في نفس المعركة جنوب القطاع.


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