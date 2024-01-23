أزمة ثقة قديمة تدفع الكثير من الأردنيين إلى تنقية المياه أو شرائها معبأة لأغراض الشرب

لنحو 20 عاما، اعتادت الأردنية هيفاء عيّاد شراء مياه الشرب من الشركات الخاصة بتنقيتها لعدم ثقتها في صلاحية مياه الصنبور أو ما تُعرف بمياه البلدية.. يعود هذا إلى تجربة قديمة أفقدتها تلك الثقة.

كانت هيفاء قد فحصت قبل عقدين مياه الشرب الواصلة عبر الصنبور، والتي تحوّل لونها إلى البنيّ أثناء الفحص وظهرت فيها شوائب كثيرة؛ وتقول إنها منذ ذلك الحين لم تعد تستخدمها سوى للأغراض المنزلية فقط، كالتنظيف.

ويعتمد كثير من الأردنيين على قناني المياه المعبأة أو وحدات تنقية وترشيح المياه التجارية المنتشرة في أحياء المملكة وأسواقها لتأمين احتياجاتهم من مياه الشرب، وهو ما يكلفهم الكثير من الأموال مقارنة مع ما قد يدفعونه مقابل الحصول على مياه الصنبور.

الأردني يوسف يشتري قوارير المياه المعبأة من محل خاص للمياه المعبأة؛ ويقول إن هذا يكلفه نحو 19 دينارا شهريا (حوالي 27 دولارا أميركيا)، فضلا عن أنه يضطره إلى زيارة المحل بصفة دورية لتبديل القوارير، وهو ما يحمّله تكاليف إضافية، فضلا عن فاتورة مياه الصنبور، التي تصل إلى نحو 10 دنانير شهريا.

وعلى الرغم من التكلفة الإضافية للمياه المعبأة أو المفلترة، فإن يوسف يرفض مطلقا منذ سنوات عديدة شرب مياه الصنبور، لعدم قناعته بصلاحيتها، حيث يعتقد أنها قد تكون ملوّثة بسبب انقطاع المياه في الأردن لأيام طويلة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكلّس أنابيب وخزّانات المياه.

أما الشاب مهدي، فقرر تركيب مُرشّح للمياه في بيته يمكنه إزالة الكلور والملوثات والأملاح والكلس عبر مروره المياه بسبع مراحل تنقية، حتى يتفادى تبديل قوارير المياه الفارغة كل يوم.

وعلى الرغم من إقراره بعدم امتلاكه دليلا علميا أو عمليا على نوعية مياه الصنبور، يقول مهدي إنه لجأ لمُرشّح المياه المتعدد المراحل حرصا على صحة أسرته وأطفاله، لعدم ثقته في مياه البلدية. يضيف "المسألة أصبحت عادة، حيث يشرب الجميع إما مياه صحيّة أو مفلترة".

* الوزارة تؤكد صلاحيتها

وعلى الرغم من أن وزارة المياه الأردنية تؤكد باستمرار صلاحية مياه الشرب الواصلة إلى المنازل ومطابقتها للمواصفات العالمية، فإن المواطنين يعزفون عن استخدامها لغاية الشرب.

وأكد عمر سلامة، المتحدث باسم الوزارة، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مياه الشرب الواصلة إلى المنازل تخضع لرقابة صارمة داخل دائرة المختبرات المركزية "التي تراقب نوعيّة المياه وتُطبق مأمونية مياه الشرب".

وقال المتحدث إن مواصفة المياه في الأردن "تعد من أفضل المواصفات المائية عالميا، وحاصلة على شهادة الاعتماد من هيئة الاعتماد البريطانية يوكاس ومن منظمة الصحة العالمية"، مشيرا إلى وجود 95 فحصا مخبريا لعيّنات المياه من كافة المصادر.

وحول الاعتقاد السائد لدى المواطنين بعدم صلاحيتها للشرب، اعتبر سلامة أنه "نابع من شح المياه في الأردن وضعف التزويد المائي، حيث تُزوّد البيوت مرة واحدة أسبوعيا بالمياه، وهو ما يؤدي إلى تفريغ الشبكات من المياه، فيشعر المواطن لدى وصول المياه بوجود طعم غريب فيها".

أضاف "الدراسات أشارت إلى أن المياه المعبأة فيها خطورة على صحة الإنسان، من حيث بواقي البلاستيك الموجودة فيها وخلوّها من العديد من المعادن والأملاح الضرورية لجسم الإنسان".

واشترط سلامة تنظيف الخزّانات ومراقبة الشبكات الواصلة إلى البيوت حتى يحصل المواطن على مياه شرب نقيّة. وفيما يتعلق بالفحوصات التي تُجريها الشركات الخاصة لمياه الشرب البلدية، فقد اعتبرها سلامة تهدف للترويج التجاري "ولا تعتمد أساليب علمية".

واستنكر ذلك قائلا "لو كانت المياه ملوثة لشهدنا عشرات آلاف حالات التسمم في المستشفيات".

* أزمة ثقة قديمة

ويحذّر مختصون من أن المياه المعبأة أو المنقّاة باستخدام وحدات ترشيح قد لا تكون صحيّة، بسبب خلوها من الأملاح والمعادن التي يحتاجها جسم الإنسان.

ويرى الخبير المائي دريد محاسنة أن مياه الشرب الواصلة لمنازل المواطنين "تُعالَج بمستويات ومعايير عالمية، ولا يمكن لوزارة المياه أن تخدع المواطن أو أن تكون المياه غير صالحة للشرب".

وقال لوكالة أنباء العالم العربي إن محطات التنقية في الأردن "تُصنّف ضمن المعايير العالمية؛ لكن العديد من المواطنين لا يستسيغون نسب الكلور الموجودة في مياه الشرب الواصلة عبر الصنبور".

لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن الخلل يكمن في شبكات وأنابيب نقل المياه "والخزّانات التي لا يُنظّفها أغلب الأردنيين، وليس في نوعية المياه".

وأشار محاسنة إلى أن أزمة الثقة بمياه الشرب تعود لحادثة تلوث المياه عام 1998، عندما "ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في منطقة الأغوار الأردنية، ما تسبب في تكوين طحالب في مياه الشرب" الواصلة إلى العاصمة عمان.

وقال محاسنة إن حادثة عام 1998 أخذت وقتا للحل حينها، وتسببت في خوف المواطنين وعزوف الكثير منهم عن شرب مياه الصنبور والتوجّه نحو تركيب المرشحات أو شراء المياه المعبأة.

ووفقا للبيانات الحكومية، فإن حجم الاستهلاك اليومي للمياه في الأردن يبلغ ثلاثة ملايين متر مكعب للاستخدامات كافة، أكثر من خمسين في المئة منها مخصصة لمياه الشرب والاستهلاك المنزلي.

وتأتي المياه المستخدمة في الأردن، بحسب وزارة المياه والري، من ثلاثة مصادر رئيسة هي المياه الجوفية بنسبة 59 في المئة، والمياه السطحية بنسبة 27 في المئة، بينما يأتي 14 في المئة من مياه الصرف الصحي المعالَجة.

وتكون الميّاه المستخدمة للشرب من المياه الجوفية أو مياه السدود، اللتين تشكلان معا 86 في المئة من المياه المستخدمة في البلاد، بينما ينحصر مصدر مياه مصانع وشركات المياه المعبأة في المياه الجوفية فقط.

ويعتبر الأردن من أكثر دول العالم التي تعاني فقرا مائيا، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة والمتجددة بحسب وزارة المياه إلى 61 مترا مكعبا سنويا، وهو مستوى دون خط الفقر المائي العالمي المقدر بـنحو 500 متر مكعب سنويا.