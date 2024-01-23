القسام تسيطر على 3 طائرات درون إسرائيلية شمالي قطاع غزة

سيطرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على ثلاث طائرات درون إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان، إنها سيطرت على ثلاث طائرات درون إسرائيلية،منها طائرتان انتحاريتان من نوع ماعوز جنوب حي الزيتون بمدينة غزة (شمال).

وفي بيان منفصل، أفادت القسام بأنها دكّت تجمعات لقوات الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل.

وسبق أن كشفت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت من الإيقاع بعدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح في مخيمي البريج والمغازي وسط قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا أمس بقذائف آر بي جي دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية شرق المغازي.

وأضافت أنها قصفت كذلك تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرق مخيم البريج بوابل من قذائف الهاون وصواريخ بدر 1.

وأشارت كذلك، إلى استهداف مجموعة من قناصة الاحتلال، بعدما تحصنوا في أحد المباني بمخيم المغازي بصاروخين موجهين من نوع 107.

وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.