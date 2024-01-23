الجيش الأوكراني يعلن عن هجمات روسية عنيفة حول باخموت

قالت القيادة العسكرية الأوكرانية مساء اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية تتعرض لهجمات روسية عنيفة في شمال البلاد حول مدينة باخموت المدمرة.

وكتب قائد القوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي على قناته على تطبيق تيلجرام "الموقف متوتر للغاية وهناك إطلاق نار كثيف من المدفعية وقذائف الهاون والمسيرات المقاتلة، وكذلك عمليات هجومية من العدو".

وقال إنه قام بتنسيق عمليات دفاع إضافية مع قادة الكتائب على الأرض، وكان الجيش الأوكراني في حالة دفاع في شرق أوكرانيا منذ عدة أشهر، حيث أعلنت روسيا عن تحقيق مكاسب محدودة على الأرض في الأسابيع الأخيرة.

وبدأ الجيش الأوكراني يحصن مواقعه الدفاعية عقب فشل هجومه المضاد الذي شنه ضد القوات الروسية في منتصف العام الماضي.