السنغال تحقق إنجازا تاريخيا في أمم إفريقيا

حقق المنتخب السنغالي إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023» بعدما تأهل بالعلامة الكاملة، للدور المقبل من البطولة، دور الـ16.

افتتح المنتخب السنغال مشواره في البطولة بالفوز على جامبيا 3-0، قبل أن تهزم الكاميرون 3-1، واختتمت مشوارها في دور المجموعات بالفوز اليوم، الخميس، على غينيا بنتيجة 2-0.

وأصبحت هذه المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب السنغالي، حامل اللقب، ثلاث انتصارات في دور المجموعات من البطولة القارية.

كما أن السنغال أصبح المنتخب الوحيد الذي وصل لـ9 نقاط في النسخة الحالية من البطولة، حيث أن أقصى فريق آخر سيصل لـ7 نقاط فقط.

ويسعى المنتخب السنغالي لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، والاحتفاظ بتاجه القاري، بعد الفوز بلقب النسخة الماضية في الكاميرون.

وينتظر السنغال باقي المباريات لتحديد منافسه في دور الـ16، حيث ينتظر صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو المجموعة السادسة.