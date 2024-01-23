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تريزيجيه بعد تأهل المنتخب: سنعود بالكأس إلى مصر

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 12:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 12:41 ص

أعرب محمود حسن تريزيجيه، عن فرحته الكبيرة بتأهل منتخب مصر للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتأهل المنتخب الوطني للدور المقبل من البطولة القارية بعد تعادله مساء أمس الإثنين أمام كاب فيردي بنتيجة 2-2.

وقال تريزيجيه عقب نهاية المباراة:" الحمد لله على الصعود نجحنا في إسعاد الشعب المصري وأن شاء الله بنوعد كل المصريين هنرجع بكأس إفريقيا".

أضاف:"ربنا نصرنا وتأهلنا للدور القادم في البطولة وهنبدأ من الغد الاستعداد لمباراة الدور ثمن النهائي".

أكمل:" لا يوجد أي قلق على المنتخب، لدينا لاعبون رجالة وشكل الأداء هيتغير في المباراة المقبلة هدفنا البطولة لأننا تذوقنا طعم خسارة اللقب في النسخة الماضية بالمباراة النهائية أمام السنغال".

أتم:"منتخب مصر لا يخشى أي منافس في الأدوار الإقصائية، المنافسين هم من يخافون من مواجهتنا".


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