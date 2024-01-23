 صحة الوادي الجديد: انطلاق قافلة طبية مجانية في قرى الموشية بالداخلة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 يناير 2024 11:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

صحة الوادي الجديد: انطلاق قافلة طبية مجانية في قرى الموشية بالداخلة

عمرو بحر
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 11:24 ص

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى الموشية بمركز الداخلة، والتى تستمر لمدة يومين.

وقال محروس، إن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية.

وأوضح محروس أنه، سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى استمرار أعمال القوافل الطبية على مستوى قرى ومدن المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك