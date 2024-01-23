صحة الوادي الجديد: انطلاق قافلة طبية مجانية في قرى الموشية بالداخلة

أعلن وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أحمد محروس، انطلاق القافلة الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، بقرى الموشية بمركز الداخلة، والتى تستمر لمدة يومين.

وقال محروس، إن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من «الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية.

وأوضح محروس أنه، سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى استمرار أعمال القوافل الطبية على مستوى قرى ومدن المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.