وزير الكهرباء: مصر انتقلت إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى بكل وحدات محطة الضبعة النووية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة تمثّل إنجازًا لمعلَم جديد ضمن مشروع المحطة.

جاء ذلك خلال مراسم البدء بصب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية، حيث شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأضاف أنّ هذا الإنجاز يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية في موقع الضبعة، بما ينقل مصر إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى بكل وحدات محطة الضبعة.

وأشار إلى أن الضبعة هي أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.