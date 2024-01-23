أكد أحمد سيد زيزو، لاعب منتخب مصر، أن الفراعنة يتعاملون مع بطولة أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار خطوة بخطوة من أجل الوصول للمباراة النهائية والتتويج باللقب.

قال زيزو في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» عقب المباراة:" الحمد لله على التأهل، لم تسر الأمور كما نريد، منتخب مصر اسم كبير ونصعد دائما أول المجموعة، كان عندنا توفيق وحظ أننا نصعد لدور الـ16 في كأس أمم أفريقيا".

أضاف زيزو:" تحدثنا بعد المباراة عن ضرورة البناء على ماحققناه بعد الصعود، نجحنا في التأهل، نحاول تصحيح الأخطاء التي عانينا منها في المباريات الماضية".

أتم زيزو:" نأخذ الأمور خطوة بخطوة، كل المنتخبات قوية، وليس هناك بطولة شبيهة بأخرى، ونحاول بذل أفضل ما لدينا للوصول للنهائي والتتويج بالبطولة".