أظهرت بيانات حكومية رسمية نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في سنغافورة خلال ديسمبر الماضي إلى 3.7% مقابل 3.6% خلال نوفمبر الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع معدل التضخم خلال الشهر الماضي إلى 3.5% سنويا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة إلى 3.3% خلال الشهر الماضي مقابل 3.2% خلال الشهر السابق في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه إلى 3.1%.

وفي نوفمبر الماضي تراجع معدل التضخم الأساسي في سنغافورة إلى 3.2% سنويا، مقابل 3.3% خلال أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما تبقي سلطة النقد في سنغافورة (البنك المركزي) على سياستها النقدية القائمة على سعر الصرف دون تغيير منذ أكتوبر الماضي.