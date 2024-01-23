رئيس النقل البحري: خط رورو مع إيطاليا يساعد على نفاذ الخضر والفاكهة إلى أوروبا

قال اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، إن «مصر بدأت العمل على خط رورو بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، في نهاية عام 2019»، موضحًا أن «الخط يساعد على نفاذ الخضر والفاكهة إلى أوروبا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن مصر كانت حريصة في ذلك التوقيت على زيادة صادراتها من الخضروات والفواكه الطازجة.

وأشار إلى أن «التطوير في المزارع المصرية وطريقة زراعة المحاصيل خلال السنوات القليلة الماضية، عوامل أدت إلى ارتفاع الجودة»، قائلًا إن الأمر ساهم في زيادة معدلات تصدير الخضر والفاكهة، وتعظيم العوائد من العملة الصعبة.

وذكر أن رئاسة الجمهورية أصدرت توجيهات بتغيير التشريعات المنظمة والتي قد تعيق تنفيذ الاتفاقية، مستشهدًا بالموافقة على انضمام مصر لاتفاقيتي فيينا 1968، الموقعتين بين دول الأمم المتحدة؛ لتسهيل حركة السيارات والشاحنات داخل الجمهورية بسهولة ويسر.

ووقع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والسفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، على اتفاقية بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo، وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا.