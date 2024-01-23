التطبيقات الرقمية تهدد مهنة بيع الرصيد في موريتانيا

قبل نحو عامين، خسر الموريتاني محمد عمله في مهنة "بيع الرصيد" بسبب انتشار التطبيقات المصرفيّة الرقمية التي تتيح لعملائها شحن رصيد للهاتف، وأصبح عاطلا عن العمل.

كان محمد قد انتقل إلى نواكشوط قبل ثماني سنوات ليعمل في مجال بيع الرصيد هذا، قادما من قريته في ريف الشرق الموريتاني، بعد أن ضرب جفاف المنطقة في بداية العقد الثاني من هذا القرن.

ويرى الرجل أن فقده مصدر رزقه في هذا المجال "فخ" لم يكن يتخيل أنه سيقع فيه، حيث كانت تراوده أحلام الاستقرار في نواكشوط وشراء قطعة أرض وتشييد منزل عليها.

يقول محمد إن عمله في بيع الرصيد كان يحقق له دخلا يوميا يبلغ نحو 15 ألف أوقية قديمة (حوالي 42 دولارا أميركيا)، وهو دخل يراه "معقولا" ويمكّنه من تلبية احتياجات أسرته وإرسال بعض المال شهريا لأهله في الريف.

ويمثل العمل في بيع الرصيد وجهة مهمة لكثير من الشباب في موريتانيا، خاصة أنه لا يحتاج الكثير من رأس المال، وإنما يعتمد على نجاح الشباب في الانتشار في الشوارع وعرض بضاعتهم، الني تتمثل في بطاقات بيع شحن رصيد الهواتف وشرائح الهواتف والأرقام المميزة، فضلا عن توجه البعض إلى بيع الهواتف المستعملة أيضا.

* إفلاس باعة الرصيد

وتشهد موريتانيا تحوّلا كبيرا في أنظمة الدفع الإلكتروني، مع تبني التقنيات الرقمية المتمثلة في المحافظ الرقمية، والتي غيرت المعاملات المالية اليومية، فسهلت التحويلات بين الموريتانيين، إلا أنها أدت في الوقت ذاته إلى خسارة باعة الرصيد أعمالهم، وفقد مورد رزقهم الحيوي.

وقال محمد لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إنه لاحظ مع بداية انتشار هذه التطبيقات أن الطلب على خدمات شحن الرصيد تراجع، ما جعل إيراداته تتناقص، واضطر بعد ذلك إلى تعليق هذه الخدمة.

يشاركه المحنة بائع الرصيد البان ولد محمدن، الذي شهد الطلب على خدماته انخفاضا بسبب تفضيل العملاء استخدام التطبيقات المصرفية لشحن الرصيد مباشرة.

وقال ولد محمدان لوكالة أنباء العالم العربي إنه واجه تحديّات تنافسية متزايدة مع تطبيقات البنوك الرقمية التي لم يستطع مجاراتها، مضيفا "فقدنا وظائفنا بعد أن أصبحت خدماتنا غير مطلوبة".

* تطور السوق المالية

ويرى يحيى ولد الحسين، مدير قسم السياسات النقدية السابق لدى البنك المركزي الموريتاني، أن التطبيقات الرقمية ساهمت في تحسين نمط حياة الموريتانيين عبر تسهيل إجراء معاملاتهم المالية وتمكينهم من الوصول إلى خدمات متقدمة بشكل فعّال.

وقال ولد الحسين، الذي يقدم حاليا استشارات للبنوك المحلية، في حوار مع وكالة أنباء العالم العربي إن استثمار البنوك في التطبيقات الرقمية المصرفية يعود إلى عدة عوامل تعكس تطور السوق المالية واحتياجات العملاء والوصول إلى فئات جديدة، خاصة الذين يفضّلون التفاعل مع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهواتف الذكية.

واعتبر أن هذه التطبيقات تحوّلت إلى جزء أساسي من حياة الموريتانيين "وأصبح لا غنى عنها". لكنه أوضح في الوقت ذاته أنه بينما أحدثت هذه التطبيقات تغيرا في نمط حياة الموريتانيين وسهلت لهم إدارة أموالهم، فقد تسببت أيضا في فقدان عدد من الموريتانيين أعمالهم، خاصة باعة الرصيد، حيث أصبحت هذه التطبيقات تحتكر الخدمة.

وقال إسحاق ولد عبد الرحمن، الأستاذ المتعاون في جامعة نواكشوط والمتخصص في الشأن الاقتصادي، لوكالة أنباء العالم العربي إن تطور التكنولوجيا قاد إلى تغيير في التعاملات الاقتصادية، ما جعل التفاعل المباشر مع التطبيقات المصرفية خيارا أكثر جاذبية للموريتانيين.

وأضاف "التحوّل الكبير في عادات الاستهلاك وتعاملات السوق في السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع واضح في الطلب على خدمات باعة الرصيد، وتراجع دورهم كمنتجين يساهمون في الحركة الاقتصادية".

ويرى ولد عبد الرحمن أن التطور التكنولوجي يعدّ "تحديا وفرصة في آنٍ واحد" إذا تحقق توازن بين التحول الرقمي الحديث وحقوق أصحاب المهن، من دون أن يفقدوا وظائفهم، وذلك عبر التركيز على تطوير مهارات العمال وتوفير فرص للتعليم المتخصص والتدريب".