شعبة الذهب: العرض والطلب يتحكمان في سعر السوق المصري بنسبة 99%

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن آلية تحديد سعر الذهب بالسوق المحلي تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، هي «صعود سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وقيمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وأخيرا العرض والطلب».

وأضاف خلال تصريحات لـ راديو «9090» مساء الإثنين، أن آلية العرض والطلب تعد المقياس الرئيسي لتحديد سعر الذهب بالوقت الحالي، موضحا أنها تتحكم بنسبة 99% في تحديد السعر بالسوق المحلي.

ونصح الراغبين في الادخار بشراء المشغولات الذهبية بدلا من السبائك والجنيهات الذهبية، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية تتميز بصفتين فريدتين «يمكن استخدامها للزينة، كما أنها خزانة قيمة، أما السبائك والجنيهات الذهبية، مجرد خزانة لا يمكن استخدامها للزينة» .

ونوه أن الذهب استثمار على المدى البعيد- وليس القصير- كما أنه يعد الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة المدخرات، مشيرا إلى أن سعر عيار 21 اليوم بلغ 3600 جنيه.

وردا على تساؤل حول إمكانية عودة أسعار الذهب إلى مستويات 2800 و3000 جنيه، توقع «المغربي» انخفاض سعر الذهب مجددا، قائلا: «من الوارد جدا أن نشهد انخفاضا في سعر الذهب، ففي الربع الأولى من عام 2023، وصل الذهب إلى 2800 جنيه، وفي الربع الثاني من نفس العام، انخفض إلى 2150 جنيها».