نشر موقع إسرائيلي، تفاصيل أولية لما وصفه بـ«كارثة جنوب قطاع غزة»، والتي أسفرت عن مقتل 21 من جنود الاحتياط الإسرائيليين دفعة واحدة.

وقال الموقع في تقرير: «صباح صعب في إسرائيل.. المعارك ضد حماس أودت بحياة 21 مقاتلاً، أصغرهم 22 عامًا وأكبرهم 37 عامًا.. أصاب صاروخان آر بي جي دبابة ومبنى مليئًا بالألغام ما أدى إلى انهياره على الجنود، وتم حتى الآن نشر أسماء 10 من القتلى، وتم إخطار 11 عائلة أخرى».

وضمن العملية، اكتشف الجنود مجموعة من عشرة مبانٍ من طابقين على بعد نحو 600 متر من الشريط الحدودي من جهة غزة. وبدأت القوات بمساعدة سرية هندسية في تطويق المباني، والاستعداد لتفجيرها، وقامت القوات المدرعة والمشاة بتأمين سلامة العمل، وفق التقرير الذي نقلته وكالة سبوتنيك.

وذكر التقرير: "في حوالي الساعة الرابعة عصرا، اقترب (أحد المقاومين) على الأقل من النقطة. بعد أن خرج على ما يبدو من فتحة، وبالتالي لم يتم اكتشافه، أطلق صاروخ آر بي جي باتجاه الدبابة التي أمّنت العملية، ونتيجة لذلك قُتل عسكريان في الدبابة وأُصيب اثنان آخران».

وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، أُطلق صاروخ آخر مضاد للدبابات باتجاه مجمع من منزلين متجاورين يقيم فيه عشرات المقاتلين ضمن العملية، وبحسب التقديرات الأولية، أدى الانفجار الصاروخي إلى انفجار العديد من الألغام التابعة للقوة التي كانت في المبنى وتسببت في انهيار المبنيين بشكل كامل.

وهرعت قوات كبيرة من قوات الاحتلال إلى مكان الحادث، بعد الإعلان عن وقوع حادث أسفر عن سقوط العديد من القتلى، بالإضافة إلى إصابة ما لا يقل عن خمسة جنود في الحادث.