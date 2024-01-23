قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوباء X لم يُرصد عالميًا، نافيًا نشر أبحاث علمية أو رصد مظاهر إكلينيكية لانتشار هذا الوباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مصر لديها كوادر بشرية وعلمية ومؤسسية ترصد وتراقب المتداول بشأن أي أوبئة، منعًا لتعرض مصر لمشكلات مرضية.

ونفى وجود جديد في الموقف بالنسبة للفيروسات التنفسية المنتشرة، قائلًا إن هناك 5 معايير لتحديد الموقف الوبائي، وهي: درجة الانتشار، والأعراض البكتيرية والمرضية، والتداعيات الإكلينيكية للمرضى، وعدد الحالات التي تحتاج دخول المستشفيات، ونسب الوفيات.

وأكمل: «نتبادل الآراء مع الزملاء في كل مكان، ونعقد مؤتمرات مستمرة وورش عمل لحماية الإنسان المصري من أي مشكلات مرضية، ونؤكد أن الوضع الوبائي في مصر مطمئن جدًا».

وأشار إلى أن «الأوبئة والأمراض والمشكلات الصحية في العالم كثيرة جدًا»، قائلًا إن «آخرها نوع من الفيروسات والبكتريا الموجودة تحت الثلج المستدام في القطب الشمالي».