الشروق تنشر تفاصيل مشروع لزراعة القلب والرئة والبنكرياس بقصر العيني

تخصيص دورين لمركز الزراعة واختيار أطقم طبية لتلقي تدريبات في الخارج لبدء العمليات الفعلية خلال عامين

كشف الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، تفاصيل مشروع تأسيس مركز الزراعة بمستشفيات قصر العيني، وذلك لبدء عمليات وجراحات زراعة القلب والرئة والبنكرياس، مؤكدًا الحاجة لتلك الزراعات الطبية لما تقدمه من إنقاذ حياة الأرواح واحتياج المواطنين إليها.

وأضاف صلاح، في تصريحات لـ"الشروق"، أن تلك الزراعات ليست موجودة في مصر وأن إجراء العمليات سيعقد لأول مرة في مصر، لافتا إلى أن الكلية بدأت الإجراءات الفعلية للمشروع بتخصيص دورين كاملين بمستشفيات قصر العيني وتجهيزهما كما هو في أماكن الزراعة الدولية والعالمية وتركيب الأجهزة والمستلزمات اللازمة.



وتابع: "كما بدأت لكلية التخطيط لاختيار الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والمعاونين والتمريض والأطقم الفنية وإرسالهم إلى الخارج لتلقي التدريبات والتعليم اللازم في عمليات زراعة القلب والرئة والبنكرياس وذلك خلال الأيام المقبلة".

وأكد عميد كلية طب قصر العيني أنه من المقرر بدء عمليات الزراعة الفعلية خلال عامين من الآن عقب الانتهاء من التجهيزات التي بدأتها الكلية وانتهاء الأطقم الطبية من تلقي التدريب الخارجي والداخلي وسيتم الإعلان خلال فترات مقبلة عن تفاصيل استقبال المرضى.

وأوضح أنه وفي سياق مشروع تطوير مسشتفيات قصر العيني سيتم تحويل قسم الرمد بالكلية إلى مركز متخصص نظرًا لما يتميز به من علاجات وخدمات طبية، بالإضافة إلى إنشاء مركزًا للتعليم الطبي واستخدام التكنولوجيا في العمليات الطبية الجراحية المتعددة.

وقال إن مركز الزراعة الجديد يأتي عقب تجديد وحدة الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وشراء جهاز رنين مغناطيسي جديد لتقديم الخدمات لمرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات ومرضى العيادات الخارجية.

وأضاف أنه عقب تجديد الوحدة من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين سنويًا إلى 25 ألف مريض، فضلًا عن افتتاح وحدة لفحص المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية وتوفير جهاز فحص الثدي بتكلفة 326 ألف دولار يخدم مرضى أورام الثدي باستخدام السونار والأشعة العادية "ماموجرافي"، منوها بأن أبرز ما يميز وحدة الرنين الجديدة هو إمكانية تقديم خدمات للمرضى الذين يعانون من الاختناق في الأماكن المغلقة عقب زيادة قدرات ومواصفات الأجهزة الطبية المتسخدمة وزيادة نسبة القطر للأجهزة من 60 إلى 70 سم.

وأكد أن كلية طب قصر العيني تعمل على تخريج أطباء متخصصين قادرين على إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة وتطبيق التقنيات الحديثة والمعايير الطبية القومية والدولية مع الاهتمام بتنمية القدرة التنافسية لرأس المال البشري والسعي لخدمة المجتمع والمساهمة في حل المشكلات الصحية القومية، مشيرًا إلى أن كلية طب قصر العيني منارة العلم والشفاء في مصر والشرق الأوسط ولها اعترافها واعتراف بكفاءة خريجيها على مستوى دول العالم.

في سياق قريب، أطلقت جامعة القاهرة قافلة تنموية شاملة لقرية كفر قنديل بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة، أول أمس، في إطار التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وشهدت مشاركة نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس من كليات طب قصر العيني، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والتمريض، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والزراعة، وقدمت خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان.