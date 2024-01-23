مسئول أوروبي: خطة اقتصاد بموجبها يتم استثمار حوالي 9 مليارات دولار في مصر

شدد المفوض الأوروبي لشئون الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، على أهمية المباحثات التي جرت مع مصر، ذاكرا أنها تطرقت حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح فايلي، أن الاتحاد الأوروبي ناقش مع مصر خطة الاقتصاد التي بموجبها يتم استثمار حوالي 9 مليارات دولار في مصر، لافتا إلى الجهود التي بذلت في الاتحاد الأوروبي حتى يكون المستثمر الأول في مصر.

وأشار المسئول الأوروبي، إلى تقديم الاتحاد جزء كبير من محرك الاقتصاد في مصر، معربا عن فخره واعتزازه كون الشريك الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر.

وأضاف أن المباحثات البناءة مع مصر التي تطرقت أيضا إلى ملف الطاقة كونها أحد أكبر القوى في مصر لأن من خلالها تستطيع أن تصبح ليس فقط مزود معتمد للغاز بل معتمد للطاقة المتجددة، مشددا في الوقت نفسه على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

وثمن المسئول الأوروبي، في ختام الكلمة، الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر حول مسألة الهجرة واستضافة اللاجئين، وحماية الحدود ومكافحة المهربين، مضيفا أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يبنى على قواعد قوية من المنفعة المتبادلة في العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والاستثمار.