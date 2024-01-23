مسؤولون في شركة إنتاج النحاس الألمانية أوروبيس يواجهون إقالات بعد حالات احتيال

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يواجه ثلاثة من أربعة أعضاء في مجلس إدارة شركة انتاج النحاس "أوروبيس" ومقرها هامبورج، بما في ذلك الرئيس التنفيذي رولاند هارينجز، عواقب شخصية عقب الخسائر التي بلغت مئات الملايين والناجمة عن الاحتيال.

وأعلنت "أوروبيس" يوم الاثنين في بيان أن ممثلي مجلسالإشراف يجرون حاليا "محادثات متقدمة مع ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة بشأن إنهاء نشاطاتهم كأعضاء في المجلس التنفيذي".

وقال هارينجز بنفسه في منتصف ديسمبر: "سوف تظهر التحقيقات أننا قد أدرنا الشركة بكل الدقة والمسؤولية المستحقة".

وبالإضافة إلى هارينجز، سيفقد المدير المالي راينر فيرهوفن وكبير مسؤولي الإنتاج هايكو أرنولد مناصبهما، حسبما ذكرت الشركة.

ومن المقرر اتخاذ قرار نهائي من قبل مجلس الإشراف بأكمله اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان إن هارينجز سيغادر المجلس التنفيذي في 30 سبتمبر وفيرهوفن في 30 يونيو وأرنولد في 29 فبراير.

وأضاف: "حتى رحيلهم المبكر، سيواصل أعضاء المجلس التنفيذي هؤلاء أداء واجباتهم".

بهذه التغييرات، يستجيب مجلس الإشراف إلى الضرر الناتج في "أوروبيس" نتيجة لعدة حالات مذهلة من الاحتيال والسرقة.

وقد كلف مجلس الإشراف شركة محاماة بالتحقيق في مسؤولية المجلس التنفيذي فيما يتعلق بالجرائم الجنائية.

وتم استهداف أوروبيس من قبل مجرمين في عدة حالات، وفي ديسمبر، عند تقديم نتائجها السنوية لعام 2022-2023، أبلغت الشركة عن نقص في المعدن قدره 169 مليون يورو (184 مليون دولار).