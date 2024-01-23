حريق في سوق للمنتجات البحرية في كوريا الجنوبية يخلف أضرارا مادية

أتى حريق في سوق كبير للمنتجات البحرية في مقاطعة سيوتشون بوسط كوريا الجنوبية على 227 متجرا، لكن لم تقع إصابات بشرية، حسبما قال مسئولون اليوم الثلاثاء.

واندلع الحريق في الساعة 1108 مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران الرئيسية بعد حوالي ساعتين بمساعدة 361 من رجال الإطفاء و45 سيارة إطفاء.

وتم إخماده بالكامل في الساعة 0755 من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن مسئولين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حيث لم يكن أحد داخل السوق عندما اندلع الحريق، لكن 227 متجرا داخل السوق، من أصل 292 متجرا، بما في ذلك جميع المتاجر الـ 121 التي تبيع السلع البحرية، احترقت.

وقالت السلطات، إن الحريق لم يؤثر على المتاجر التي تعرض المنتجات الزراعية الموجودة في المبنى الملحق.

وقالت سلطات مكافحة الحرائق، إنها كافحت لإخماد الحريق بسبب الهيكل المزدحم لسوق تقليدي، فضلا عن هبوب عاصفة في ذلك الوقت.