وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة فرانس برس، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 أكتوبر بلغ 200".

ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة.