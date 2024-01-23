قطر تتحدث عن تأثير مقتل 24 جنديا إسرائيليا في غزة على جهود الوساطة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن جهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: «نحن منخرطون في مفاوضات ومناقشات جدية بين طرفي الأزمة في غزة، وجهود الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل ما زالت جارية ولن تتوقف مهما كانت الظروف على الأرض»، وفق وكالة الأناضول.



وتابع: «هناك من يستغل جهود الوساطة التي نقوم بها لتشويه صورة قطر، والكثير من التقارير حولها مغلوطة، لكن هذا لن يثنينا عن دورنا طالما هناك فرصة لتحقيق السلام».



وردًا على سؤال حول ما إذا كان مقتل 24 جنديا إسرائيليا خلال الساعات قد أثر على الوساطة، أجاب: «حتى الآن لم نر أي أثر مباشر لذلك على المسار التفاوضي».



وحذّر متحدث الخارجية القطرية، من أنه لن ينتج عن استمرار الحرب إلا مزيد من الخسائر.



وسبق أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مقتل 24 عسكريا وإصابة آخر بجروح في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وقال متحدث الجيش دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن للحرب ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.