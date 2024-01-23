أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعضو حكومة الحرب بيني جانتس، ووزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، بيانا مشتركا عن قتلى الجيش الـ21، قائلين: "الثمن الذي ندفعه في هذه الحرب باهظ".

وجاء في البيان المشترك، الذي نقلته وكالة "معا" الإخبارية: "لن نتوقف لحظة عن السعي لتحقيق هدف لا بديل عنه وهو تحقيق النصر الكامل".

وقال نتنياهو: "أمس كان من أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب، لقد فقدنا 24 جنديا، معتبرا أنهم في خضم حرب لا يمكن تبريرها.. في هذه الحرب هناك إنجازات عظيمة، بما في ذلك اليوم، في استكمال تطويق خان يونس، ولكن هناك أيضا أثمان باهظة جدا. سوف نقاتل ومعا سوف ننتصر".

بدوره، قال جالانت إن "الأخبار المؤلمة التي تلقيناها بالأمس، بسقوط 24 من مقاتلينا، هي ضربة قوية"، مؤكدا "إننا مستمرون في القيام بكل ما هو مطلوب ونراقب كل ما يحدث في الشمال".

وأضاف: "حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال، لذلك يد واحدة نحو الجنوب وعين ساهرة نحو الشمال".

من جهته، قال جانتس "هذا الصباح، قلوبنا كلها مكسورة أمام الذين سقطوا وعائلاتهم، وكل قلوبنا متحدة في المهمة الهامة التي سقطوا من أجلها".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الاثنين، مقتل ثلاثة جنود في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع عدد الجنود القتلى خلال 24 ساعة إلى 24.