كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان محادثات لتحسين اتفاقية التجارة الحرة الثنائية

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أعلنت وزارة الصناعة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنها أطلقت الجولة الأولى من المحادثات مع بريطانيا لمناقشة سبل تحسين اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وستركز الاجتماعات، التي ستستمر حتى يوم الخميس في سول، على تحديث أحدث معايير التجارة العالمية في مجالات من بينها الصناعة الرقمية وسلاسل التوريد، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ونفذت كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية التجارة الحرة في يناير 2021 بعد خروج لندن من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن البلدين سيتبادلان الآراء حول إقامة علاقات تجارية "موجهة نحو المستقبل" و "استراتيجية" تشمل قطاعات تشمل الطاقة النظيفة.

وقال وزير التجارة تشيونج إن كيو في ملاحظاته الافتتاحية: "تتغير معايير التجارة العالمية بسرعة أكبر من أي وقت مضى وسط انتشار الحمائية وإعادة هيكلة سلاسل التوريد الدولية".

وأضاف: "يتعين على (البلدين) معالجة مثل هذه الشكوك الداخلية والخارجية معا"، مسلطا الضوء على أهمية إنشاء بيئة صديقة للأعمال.

وستعقد الجولة الثانية من المفاوضات في لندن في مارس، وفقا للوزارة.