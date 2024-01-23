البرلمان التركي يصوت على انضمام السويد للناتو

قرر البرلمان التركي تحديد موعد لإجراء تصويت على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد أشهر من الضغط من جانب حلفاء الناتو، حيث إن المسألة مطروحة في أجندة البرلمان لليوم الثلاثاء.

ولم يتضح بعد موعد إجراء التصويت بالتحديد، حيث أن السويد في آخر قائمة تضم 42 موضوعا، بحسب الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وفي حال صدقت تركيا على الانضمام، سوف تصبح المجر الدولة الوحيدة في الناتو التي لم توافق بعد على انضمام السويد للحلف.

ويشار إلى أنه يتعين على كل دولة بالناتو الموافقة على انضمام السويد للحلف.

وكانت الجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي قد صوتت بالفعل لصالح انضمام السويد للناتو.

ويشار إلى أن تركيا ترجئ التصديق على انضمام السويد منذ أكثر من عام بسبب دعم ستوكهولم لجماعات تصفها أنقرة "بالإرهابية" في إشارة بصورة أساسية لحزب العمال الكردستاني المحظور.