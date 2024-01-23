قطر: أدخلنا مساعدات طبية لغزة بنحو 11 طنا تشمل أدوية للمحتجزين الإسرائيليين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده أدخلت إلى قطاع غزة بالتعاون مع فرنسا، مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن جهود الوساطة التي تنخرط فيها بلادها مستمرة، واصفًا الكثير من المعلومات التي يتم ترديدها عبر وسائل الإعلام في هذا الخصوص بأنها مغلوطة.

وأشار إلى أن قطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها.

وأكّد متحدث الخارجية القطرية، أن التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة.

كما عبّر الأنصاري، عم دعم قطر لجميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي بعد مرور 109 أيام.

وقالت صحة غزة في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 25 ألفًا و490 شهيدًا و63 ألفًا و354 جريحًا منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 22 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 195 شهيدًا و354 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفق البيان، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.