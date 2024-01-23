نيجيريا تضرب موعدا مع الكاميرون في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية

يضر منتخب الكاميرون موعدًا مع نظيره النيجيري في أولى المواجهات التي تم تحديدها لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية، المقامة بكوت ديفوار.

ومن المنتخب أن يواجه منتخب الكاميرون نظيره النيجيري، في ثمن نهائي البطولة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر.

وكان منتخب الكاميرون تأهل بعد وصافة المجموعة الثالثة، في المقابل تأهل المنتخب النيجيري في المركز الثاني للمجموعة الأولى.

وفي المقابل سيواجه منتخب غينيا الإستوائية نظيره غينيا في ثمن نهائي البطولة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر.

وتأهل منتخب غينيا الإستوائية في صدارة المجموعة الأولى، فيما صعد منتخب غينيا كثالث المجموعة الثالثة.

وتأهل بشكل رسمي 11 منتخبا إلى ثمن النهائي، على رأسها مصر والمغرب والسنغال حامل اللقب وغينيا الاستوائية ونيجيريا والرأس الأخضر والكاميرون وغينيا وأنجولا وبوركينا فاسو ومالي.