كشف الفنان الشاب إسلام إبراهيم، عن مفأجاة منتظرة لجمهوره في موسم دراما رمضان المقبل لم يكشف عن تفاصيلها، قائلا إنه يصور حاليا مسلسلا جديدا مكتفيا بقوله إن «المسلسل سوف يثير ضجة كبيرة في رمضان ومفأجاة؛ بسبب موضوعه المختلف كليا والذي سوف يمس الجمهور بهذا التوقيت».

ولفت خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، إلى مشاركته خلال الفترة المقبلة في الفيلم الكوميدي «عنب» مع الفنان محمود الليثي.

ورد أسباب امتناعه عن الزواج، إلى شعوره بعدم الاستعداد للمسؤولية الكبرى التي يتطلبها الزواج، قائلا: «أنا شخص ساعات بكون عايز أشد الفيشة واهرب، وده مينفعش مع فكرة الزواج والمسئولية عن الأطفال».

وتابع: «ليس كل الناس مؤهلين للزواج، في ناس بيكون عندهم نفس الإحساس لكنهم يفتقدون الصراحة مع أنفسهم، وللأسف بيأخدوا الخطوة ثم بيأخدوا بعدها ناس كثير في رجليهم، أنت ممكن يكون ربنا خلقك بني آدم كامل وليس نصف».

وأوضح أن خطوة الزواج من عدمها تتوقف على إيجاد الشريك المناسب، قائلا: «أتمنى أن أجد الإنسانة التي تقبلني كما كنت، أخصائي التخاطب وليس الممثل المشهور، ودي ملقتهاش».

وأكد أن الزواج ليس هدفا بالنسبة له، مشددا على ضرورة أن يكون الزواج نابعا من المشاعر الطبيعية، وليس نتيجة لحسابات أو ضغوطات خارجية، قائلا: «لو لقيت الإنسان المناسب أكيد هبادر بالخطوة، لكن لو محصلش مش مهم».