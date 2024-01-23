أوروبيس الألمانية للنحاس تقيل ثلاثة من كبار مسئوليها بعد جرائم سرقة بملايين اليوروهات

قررت شركة أوروبيس الألمانية، إقالة الرئيس التنفيذي رولاند هارينجز، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي الذي يتألف من أربعة أشخاص، وذلك على خلفية مسئوليتهم عن جرائم احتيال وسرقة أدت إلى خسائر بمئات الملايين من اليورو في شركة إنتاج النحاس التي يقع مقرها في مدينة هامبورج، وجاء الإعلان عن هذه الإقالات اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لمجلس الإشراف على الشركة.

وجاء في بيان صدر اليوم الثلاثاء، القول إن هؤلاء المسئولين كان عليهم أن يتحملوا المسئولية عن "التحديات الخاصة التي واجهت أوروبيس في السنة المالية السابقة ولاسيما فيما يتعلق بحالات الاحتيال والسرقة الخطيرة في مصنع هامبورج والحوادث في مجال السلامة المهنية".

وكان ثلاثة موظفين فقدوا حياتهم نتيجة تسرب النيتروجين في مصنع أوروبيس في العام الماضي، بالإضافة إلى هارينجز، سيفقد كل من المدير المالي الرئيسي راينر فيرهوفن ومدير الإنتاج الرئيسي هايكو أرنولد وظيفتيهما في الشركة.

ومن المنتظر أن يترك هارينجز مهام منصبه في نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، فيما سيترك أرنولد مهام منصبه في 29 فبراير، وفيرهوفن في 30 يونيو، وكان لدى الثلاثة عقود تمتد إلى ما هو أبعد من هذه التواريخ.

وكان مجلس الإشراف كلف شركة محاماة بالتحقيق في مسئولية المجلس التنفيذي فيما يتعلق بالجرائم الجنائية، وذلك بعد أن تم استهداف أوروبيس من قبل مجرمين في عدة حالات.

وفي ديسمبر، عند تقديم نتائجها السنوية لعام 2022-2023، أبلغت الشركة عن نقص في المعدن قدره 169 مليون يورو (184 مليون دولار).