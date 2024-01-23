 ميدو للجماهير: انسوا الأهلي والزمالك... ولاعبو المنتخب يتأثرون بانتقاداتكم - بوابة الشروق
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ميدو للجماهير: انسوا الأهلي والزمالك... ولاعبو المنتخب يتأثرون بانتقاداتكم

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يناير 2024 - 4:43 ص

طالب أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بنسيان تشجيع الأهلي والزمالك خلال فترة بطولة كأس إفريقيا.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "أوجه رسالة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان خاطرنا انسوا النادي الأهلي ونادي الزمالك".

وأضاف: "هناك من يحاول أن يحمل محمد الشناوي مسئولية النتائج، وهناك من يترقب أن يظهر إمام عاشور بمستوى غير جيد، أو يكون أحمد سيد زيزو ليس في مستواه".

وأتم: "نحن في وسط بطولة كأس إفريقيا، لا تصدقون من يقول لكم إن اللاعبين لا يتأثرون بانتقاداتكم، علينا أن ندعم اللاعبين في البطولة، حتى من يخطئ ندعمه".


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