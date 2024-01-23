طالب أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بنسيان تشجيع الأهلي والزمالك خلال فترة بطولة كأس إفريقيا.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "أوجه رسالة للجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان خاطرنا انسوا النادي الأهلي ونادي الزمالك".

وأضاف: "هناك من يحاول أن يحمل محمد الشناوي مسئولية النتائج، وهناك من يترقب أن يظهر إمام عاشور بمستوى غير جيد، أو يكون أحمد سيد زيزو ليس في مستواه".

وأتم: "نحن في وسط بطولة كأس إفريقيا، لا تصدقون من يقول لكم إن اللاعبين لا يتأثرون بانتقاداتكم، علينا أن ندعم اللاعبين في البطولة، حتى من يخطئ ندعمه".