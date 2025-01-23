وزير التعليم العالي ومحافظ أسوان يتفقدان مبنى كلية طب الأسنان في أسوان الجديدة

تفقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم الخميس، عددًا من مشروعات جامعة أسوان، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الجامعة.

واستهل الوزير والمحافظ، زيارتهما بتفقد مبنى كلية طب الأسنان الذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 4600 متر مربع، في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، ويضم المبنى مكاتب إدارية، ومدرجات، وغرف للدراسة، وقاعات للمناقشات العلمية، وعيادات طبية، كما تبلغ نسبة الإنجاز في المشروع 60%، وتقدر قيمته الإجمالية 250 مليون جنيه.

وتفقد وزير التعليم العالي ومحافظ أسوان، المبنى الجديد لكلية الطب في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة، ويضم المبنى مكاتب إدارية، ومدرجات، وفصول دراسية، وقاعات للمناقشات العلمية، وعيادات طبية، ويضم 9 أقسام علمية، بالإضافة إلى المعامل لتدريب الطلاب عمليًا، وتهدف إلى تطوير المنظومة الصحية بالجامعة التي تضم مستشفيات (مستشفى أسوان الجامعي، مستشفى الباطنة الجديد) لخدمة المواطنين في محافظة أسوان والمحافظات المجاورة.

فيما يضم الحرم الجديد لجامعة أسوان بمدينة أسوان الجديدة 8 كليات هي (الحقوق، والألسن، والآثار، والتجارة، والطب، والآداب، ودار العلوم، وطب الأسنان)، كما تم إنشاء مجمع مدرجات لعقد المحاضرات لخدمة كليات الحرم الجامعي، بإجمالي 6 مدرجات، بسعة 6 آلاف طالب.