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أصدرت وزارة الإعلام في حكومة تصريف الاعمال السورية بيانا، دانت فيه اغتيال المصور في الوكالة السورية للأنباء "سانا" إبراهيم عجاج.

وقالت الوزارة في بيانها: "تدين وزارة الإعلام اغتيال المصور "إبراهيم عجاج"، العامل في وكالة "سانا" الرسمية، وتؤكد التزامها الكامل بدعم حرية الصحافة وحماية الصحفيين باعتبارها حقا أصيلا للجميع".

وأعلنت الوزارة عن "تعاونها الوثيق مع وزارة الداخلية للإسراع في كشف ملابسات هذه الجريمة ومحاسبة الجناة المعتدين لضمان تحقيق العدالة".

هذا وأفاد الموقع الإخباري "zamanmasdar" المحلي بمقتل مصور سابق في وكالة الأنباء السورية "سانا" يدعى "إبراهيم عجاج أبو زاهر"، بعد أن أطلق عليه مسلحون مجهولون النار مباشرة في أثناء وجوده في مدينة حماة.