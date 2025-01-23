ارتفع تعداد سكان ألمانيا بواقع 100 ألف شخص ليصل إلى 83.6 مليون نسمة خلال عام 2024، حسبما قالت السلطات اليوم الخميس، في ظل تراجع في صافي الهجرة بنسبة 34%.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، أن الزيادة جاءت أقل من التي تم تسجيلها على مدار 2023 وبلغت 340 الف شخص.

وأضاف المكتب: "صافي الهجرة كان مجددا السبب الوحيد لنمو السكان خلال عام 2024".

وسجلت ألمانيا حالات وفاة أكثر من المواليد منذ إعادة التوحيد خلال عام 1990.

ووفقا للتقديرات الأولية لعام 2024، فإن عجز المواليد -وهو الفرق بين الوفيات والمواليد- تراوح ما بين 310 آلاف و 330 ألفا.

ومن ناحية أخرى، انخفض صافي الهجرة، وهو المصطلح الذي يعني عدد المهاجرين الذين انتقلوا إلى ألمانيا مطروحا منه عدد الذين يغادرون ألمانيا، ليتراوح ما بين 400 ألف و440 ألفا.