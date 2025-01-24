وزير الثقافة: ما شهده المصريون خلال 20 عامًا يفوق قدرة أي مجتمع على الاستيعاب

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن «ما شهده المجتمع المصري خلال العقدين الأخيرين كان كثيرًا على أي بلد وأي عقل جمعي أن يستوعبه، وبالتالي كان لا بد أن يحدث نوع من الاضطراب في السلوكيات -إن جاز التعبير- لكن في المقابل؛ أصبح جزء من السلوكيات محمودًا أكثر ويتسم بوعي أكبر من ذي قبل بالقضايا المجتمعية والإقليمية والدولية».

وأضاف «هنو»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج كمال ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن المصري لديه قدرة غير عادية على التحليل وفهم الأمور بشكلها الأصلي والمناسب.

وتابع: «إذا سُئل أي مواطن عادي عن السياسة الدولية، ستجد الرد في منتهى الحكمة قد يتطلب سنوات طويلة في الأكاديميات الدولية لتحديد هذا النوع من التحليل؛ لكن المصري يمكنه تحليله في جملتين أو ثلاث».

وشدد على أن الشعب المصري لديه ذكاء فطري غير عادي في تنقيح الأمور وربطها بشكل عبقري، حتى لو لم يحصل على قسط وافٍ من التعليم يسمح له بهذه المرجعية؛ لكن لديه القدرة الموروثة من حضارة الـ 10 آلاف سنة موجودة تحت جلد المصريين ومصدر رهان دائم لوحدة المصريين.

ورد على طرح الإعلامي أسامة كمال، حول تأثير السوشيال ميديا ببعض إيجابياتها والكثير من سلبياتها وقدرتها على تغيير مجتمعنا والعالم وإبراز أسوأ ما في البشر، قائلا إن المجتمع المصري لديه القدرة على التمييز بين الصالح والطالح بشكل كبير جدًا.

وكشف عن متابعته الجيدة للزخم والحوارات الدائرة بهذا الشأن، مؤكدا أن المجتمع في لحظة معينة يلفظ الفكرة؛ لأن المصريين لديهم عبقرية على تقدير الطرح الجيد من السيئ، ووضع الأفكار الجيدة على مسار جيد، بينما الأفكار السيئة تتلاشى بعد وقت قصير.