السجن المشدد 15 عاما وغرامة لمتهم بالاتجار في المخدرات بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 4863 جنايات قسم بلبيس لسنة 2024، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه، وألزمته بالمصاريف الجنائية وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في المواد المخدرة.

تبين من أمر الإحالة أن المتهم تم ضبطه نفاذا لإذن النيابة العامة وبحوزته كميات من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار فيها، وسلاح ناري (فرد خرطوش) للدفاع عن تجارته غير المشروعة على النحو المبين بالتحقيق.