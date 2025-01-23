 كتائب القسام تعلن عن اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن عن اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية


نشر في: الخميس 23 يناير 2025 - 8:09 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يناير 2025 - 8:09 ص

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" عن اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.

وجاء في البيان: "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو بالأسلحة الرشاشة والقنابل المحلية الصنع في بلدتي "عرابة" و"فحمة" غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية".

وأضاف البيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة بجرافة صهيونية قرب سينما جنين وسط المدينة شمال الضفة الغربية".

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حركة حماس" مقطع فيديو يوثق عمليات قصف من قبل عناصرها من قلب بيت حانون وهي يبدو أنها حصلت في الفترة الأخيرة قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ.

جدير بالذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" لمدة 42 يوما، كان بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ودخل حيز التنفيذ يوم الأحد 19 يناير.

 


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