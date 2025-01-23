نقابة المهندسين تعزز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، زيارتين ميدانيتين إلى شركة أبو قير للأسمدة، لتعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية والاهتمام بالبيئة، تحت إشراف اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، برئاسة المهندس وليد ماضي.

وهدفت الزيارتان إلى الاطلاع على أحدث أنظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة، والتعرف على المبادرات البيئية التي تساهم في تحسين الأداء البيئي وتقليل التأثيرات السلبية، وتم خلال الجولة استعراض التجهيزات الحديثة المستخدمة في إدارة المخاطر والسلامة، بالإضافة إلى مناقشة أفضل الممارسات المهنية.

وأكد نقيب المهندسين بالإسكندرية، أهمية هذه الزيارات في تعزيز الوعي الهندسي بأهمية السلامة والصحة المهنية، مشيدًا بدور "أبو قير للأسمدة"، في تطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وفقًا لبيان النقابة، اليوم الخميس.

ووصف رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، الزيارة بأنها تأتي في إطار استراتيجية النقابة لتقديم المعرفة العملية للمهندسين وتمكينهم من الاطلاع على التطورات التقنية والتطبيقات الميدانية في مجال السلامة والبيئة، مشيرًا لأهمية التعاون بين الجهات الهندسية والصناعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.