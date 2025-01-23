مسئول إسرائيلي يتوقع أن يزور نتنياهو واشنطن للقاء ترامب خلال أسابيع قليلة

يتوقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سوف يتوجه إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال أسابيع قليلة.

وقال السفير الإسرائيلي داني دانون، للصحفيين يوم الأربعاء: "أنا متأكد من أنه سيكون أحد أوائل الزعماء الأجانب الذين سيتلقون دعوات لزيارة البيت الأبيض".

وأفاد دانون، بأنه يتوقع أن تشمل مباحثاته ترامب ونتنياهو وقف إطلاق النار الحالي بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذين تم أسرهم خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر من عام 2023.