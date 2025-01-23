مخلفات الحرب تقتل وتصيب 8 مدنيين في 3 مناطق سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بإصابة 3 مدنيين بينهم عنصران من الدفاع المدني السوري بجراح، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، بجرافة للدفاع المدني عند مدخل قرية عين الغزال في ريف محافظة اللاذقية، وذلك أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية التي أقيمت في فترة النظام البائد.

وفي سياق متصل، استشهدت طفلتان شقيقتان، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب، في منطقة حويجة صگر بريف دير الزور الشمالي، ضمن مناطق سيطرة حكومة جديدة.

وضمن مناطق سيطرة «الجيش الوطني»، أصيب 3 أطفال بجروح متفاوتة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية خربة بريف منبج شرق حلب.

وبذلك، يرتفع عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ بداية العام 2025، نتيجة انفجارِ أجسامٍ من مخلفات الحرب السورية إلى 67 بينهم 15 طفلا وسيدتين، إضافة إلى إصابة 80 آخرين بجراح بينهم 47 طفلا، تُوزع على الشكل التالي:

- مناطق سيطرة حكومة دمشق: استشهد 47 بينهم سيدة و11 طفلًا وإصابة 50 بينهم 24 طفلًا.

- مناطق سيطرة الإدارة الذاتية: استشهد 6 أشخاص بينهم 3 أطفال وأصيب 18 آخرين بجروح بينهم 16 طفلًا.

- مناطق سيطرة الجيش الوطني: استشهد 14 شخصا بينهم طفل وسيدة وأصيب 12 بجروح بينهم 7 أطفال.