محافظ جنوب سيناء يوجه بتوفير ألف وجبة لتوزيعها على المستحقين يوميا خلال شهر رمضان

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2025، بحضور القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ونواب مجلس النواب والشيوخ، ومديري المديريات الخدمية، وإدارات الديوان العام.

وجرى خلال المجلس مناقشة مذكرة إدارة تطوير العشوائيات بشأن الحصول على وحدات سكنية بديل تطوير العشوائيات بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، بمشروع الـ496 وحدة سكنية، وعرض موقف الوحدات المخصصة للجهات الحكومية وعددها 21 حالة، وعرض مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر بشأن تعديل سعر متر المرافق "مياه وصرف صحي، وكهرباء" بتقسيم الشباب، لمخاطبة جهاز التعمير ووزارة الكهرباء بهذا الشأن لحل المشكلة.

كما جرى عرض طلب الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء، بزيادة مقابل تأدية الخدمة لذبح العجول والجمال والأغنام والماعز بالمجزر الآلي، واستعراض مشاكل محلات السوق التجاري القديم بطور سيناء البالغ عددها 20 محلًا، وعرض تقرير اللجنة ورفع مساحة كل محل على حدة والنشاط الذي من أجله تم التخصيص والنشاط الحالي.

ووجه المحافظ، أعضاء المجلس التنفيذي بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل، ومتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة، لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وأكد أهمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ضرورة حسن معاملة المواطنين، وإنهاء مصالحهم بدقة وسرعة، موجهًا رؤساء والمدن ومديري المديريات الخدمية، بالعمل على تحقيق رضا المواطنين، والتعامل السريع مع الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة لشكاوى مجلس الوزراء.

وطالب بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء، وتسهيل الإجراءات على المتقدمين الراغبين في التصالح، على أن تكون أهم أولويات رئيس كل مدينة، والحفاظ على الممتلكات العامة، وضمان حق الدولة مع عدم الإخلال بحق المواطن، وتحسين الخدمات المقدمة له.

وأشار المحافظ، إلى عدد من الفعاليات التي تتم خلال الفترة القادمة للترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، لافتًا إلى احتفالية العيد القومي للمحافظة، ومراسم رفع العلم بطابا في التاسع عشر من مارس، مشيرًا إلى أنه سيجري التنظيم لتلك الاحتفالية في الأسبوع الأخير من فبراير قبل شهر رمضان المبارك، مشددًا على الظهور بالمظهر الحضاري، الذي يتناسب مع الحدث وسمعة المحافظة العالمية.

ووجه بضرورة التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الثقافة، لتقديم العروض الفلكلورية لفرق المحافظة المختلفة، وإقامة سوق اليوم الواحد بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة على مدار أيام الاحتفال لعرض كل السلع لأهالي مدينة طابا بأسعار مخفضة.

كما وجه بضرورة تنظيم وإحياء ليالي رمضان بجميع مدن المحافظة، بالتنسيق بين الثقافة والأوقاف، واتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني بتوفير 1000 وجبة إفطار ساخنة يوميًا خلال شهر رمضان، لتوزيعها على المستحقين بمدينة طور سيناء العاصمة بمنازلهم.