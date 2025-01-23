جنوب السودان: فرض حظر مؤقت لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب العنف في السودان

أصدرت سلطات دولة جنوب السودان أوامر لشركات الاتصالات، اليوم الأربعاء، بحجب الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما على الأقل، مشيرة إلى مخاوف بشأن انتشار محتوى مصور عنيف يتعلق بالعنف الدائر ضد مواطني جنوب السودان في دولة السودان المجاورة.

ومن المقرر أن يدخل الحظر المؤقت، الذي يمكن تمديده لما يصل إلى 90 يوما، حيز التنفيذ منتصف ليل غد الخميس، وفقا لأمر من هيئة الاتصالات الوطنية لشركات الاتصالات، والتي شددت على أن الإجراء ضروري لحماية السكان."

وذكرت هيئة الاتصالات الوطنية أن "الأمر يمكن إلغاؤه بمجرد احتواء الوضع"، مشيرة إلى أن "المحتوى يصور عنفا ينتهك قوانيننا المحلية ويمثل تهديدا كبيرا على الأمن العام والصحة النفسية".

وثار غضب كثير من المواطنين في الجنوب بسبب لقطات مصورة من السودان تظهر قتل مليشيات أشخاصا من جنوب السوادن في ولاية الجزيرة.

وفرضت جنوب السودان حظر تجوال من الغروب إلى الفجر، يوم 17 يناير بعد ليلة من العنف الانتقامي الذي تم أثناؤه نهب متاجر يملكها تجار من السودان.