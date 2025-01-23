محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالات المحافظة بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء أمس الأربعاء، احتفالات عيد الشرطة الـ73 بسينما هيبس بمركز الخارجة، والتي نظمها فرع الثقافة بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد حامد، مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة، وحنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، ورجال الشرطة وأهالي المحافظة.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الشعرية والغنائية والفلكلورية احتفاءً بجهود رجال الشرطة ودورهم الوطني المخلص.

وأكد المحافظ أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية تُجسد أسمى معاني الانتماء للوطن، مشيرًا إلى أن التاريخ سيخل، تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار للمصريين، ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، في ظل وجود أبنائه من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

