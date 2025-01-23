سر اختيار عمر مرموش للرقم 7 مع مانشستر سيتي

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أعلن نادي مانشستر سيتي التعاقد رسميًّا مع النجم المصري عمر مرموش، قادمًا من آنتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي أن مرموش اختار الرقم 7 ليكون رقم قميصه مع الفريق.

ويأتي اختيار مرموش للرقم 7 بعد أن تألق بنفس الرقم خلال فترة تواجده مع ناديه السابق آنتراخت فرانكفورت والذي شهد توهجه وتصديره لجدول ترتيب الهدافين في الدوري الألماني.

والقميص رقم 7 ارتداه سابقًا لاعبون كبار في تاريخ مانشستر سيتي مثل مايك سمربي وديفيد وايت وديفيد روكاسل وجورجي كينكلادزي ورحيم سترلينج.

وبعد الإعلان رسميًّا عن الصفقة سيكون عمر مرموش جاهزا للمشاركة في المباريات مع مانشستر سيتي بداية من مباراة تشيلسي المقبلة.