سلطة المياه بغزة: الدمار الذي لحق بمحطة تحلية مياه البحر تجاوز 90%

قالت سلطة المياه، إن الدمار الهائل الذي لحق بمحطة تحلية مياه البحر في غزة، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 10,000 متر مكعب يوميا، تجاوز نسبتها 90%.

وأوضحت سلطة المياه في بيان صدر عنها، مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال استخدم المحطة كقاعدة عسكرية خلال عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير معظم مكوناتها الرئيسية.

وأشارت إلى أنها بالتعاون مع طواقم مصلحة مياه بلديات الساحل، رصدت الأضرار الناتجة عن القصف والتدمير، مبينة أن إعادة تأهيل المحطة وتشغيلها مجددا ستحتاج إلى ما يقارب 5 ملايين دولار، إضافة إلى فترة زمنية تُقدر بعام كامل لإنجاز الإصلاحات اللازمة