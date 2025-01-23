الشيباني يكشف عن البلدان التي تمثل ملهما لمستقبل سوريا

كشف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عن البلدان التي تمثل "ملهما" لمستقبل سوريا.



وقال الشيباني في حوار مع توني بلير حول سوريا ومستقبلها الاقتصادي خلال مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا: "نستلهم المستقبل السوري من نماذج عديدة كسنغافورة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 وسنبني على هذه المثل الملهمة وطننا بالحس الخلاق والابتكار والتنمية".



وأضاف: "ورثنا دولة منهارة ولدينا فرص استثمارية عظيمة فاقتصادنا متنوع بين الصناعة والسياحة والزراعة، بالإضافة لموقع جغرافي مهم، سيكون الاقتصاد في سوريا منفتحا وسنعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي ونريد عقد شراكات مع دول العالم بأسره".

وشدد الشيباني على أن "لدينا أولويات عديدة أهمها الاتصالات والطرق والموانئ والتعليم والصحة والطاقة، واستطعنا منذ الأسبوع الأول إعادة الأطفال إلى مدارسهم والطلاب إلى جامعاتهم، وعلينا أن نستثمر في قطاع التعليم لما له أهمية في مصالح سوريا المستقبل".

وتابع: "لا نريد أن نعول على المساعدات الإنسانية بل نريد أن نبني سوريا بسواعدنا، وعقدنا شراكات مع دول الخليج لتعزيز قطاع الطاقة سيما الكهرباء".

وأضاف: "السوريون كانوا ينتظرون من الأسرة الدولية أن تتدخل لتحريرهم، لكننا نحن من حققنا ذلك والسوريون يشعرون اليوم بالأمل، والإنجاز الذي نفخر به أن البلاد لم تذهب إلى حرب طائفية وما حصل في سورية هو قصة نجاح".

وختم قائلا: "العدالة الانتقالية والمساءلة مهمة الحكومة لا الشعب، وسيادة القانون اللاعب الفعلي لضمان حقوق الجماعات والمرأة، وسوريا ستُحكم بسيادة القانون وليس بإيديولوجية معينة".