تواصلت اليوم الخميس، حركة مرور شاحنات المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني في غزة، من معبر رفح البري في اتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة؛ لتسليمها للجانب الفلسطيني. وذلك رغم سقوط الأمطار.

وحرك الهلال الأحمر المصري والجهات المختصة مزيدا من الشاحنات التي تنقل حمولات مختلفة ووقود وغاز صباح الخميس، إلى معبر رفح البري، ويتم إدخالها تباعا و من المتوقع عبور 350 شاحنة بنهاية اليوم.

يشار إلى إدخال نحو 1400 شاحنة إلى قطاع غزة عبر بوابة معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ، من بينها 1330 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية و70 شاحنة وقود وغاز الطهي.

وتواجدت عن معبر رفح البري 16 مؤسسة خيرية تحت لواء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل توصيل 3000 طن مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشاركت في القافلة التاسعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي وصل عدد شاحناتها 200 شاحنة مؤسسات: مرسال وأبو هشيمة والعربي وصناع الحياة ومصر الخير وأبو العينين والجود وبنك الطعام وحياة كريمة وجمال الجارحي وبنك الشفاء والأورمان والهيئة القبطية الإنجيلية ورسالة وصناع الخير ومصطفي محمود".

وتخصص مديرية الصحة بشمال سيناء 10 سيارات إسعاف بشكل دوري أمام معبر رفح البري في إطار الاستعدادات لاستقبال المصابين الفلسطينيين في الفترة المقبلة، وكذلك تقديم الخدمات الطبية.

وتفقد صالح أبو هولي رئيس مركز ومدينة رفح، الخدمات عند معبر رفح ومنها ضمان إمدادات الكهرباء والمياه والإنارة وأعمال النظافة، و ذلك ضمن حالة الاستعداد التام، موجها أطقم العمل باستمرار المتابعة اليومية، بتوجيهات اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.