وكيل تعليم الغربية يتابع تنفيذ تدريب مشروع التعليم من أجل الغد

تفقد خالد حمدان وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم فعاليات تدريب المرحلة الثانية لمشروع "التعليم من أجل الغد"، والتي تتم خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير، بقاعات مركز التنمية المهنية، وقاعة مدرسة الأقباط الثانوية، وقاعة سعد زغلول للتعليم الأساسي بطنطا، والتي تستهدف 272 معلما.

تتم فعاليات التدريب، تحت إشراف الدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب، ويحاضر فيها أشرف تمساح، كبير مدربي مشروع" التعليم من أجل الغد"، واستهدفت محاور البرنامج عددا من النقاط ، هي أساسيات التدريس الفعال،و التعليم المتمركز حول الطالب، والعقد الاجتماعي، والتعليم المتمركز حول المعلم، استراتيجيات التدريس، لائحة الانضباط المدرسي والتحفيزي.

يذكر أنه تم تدريب المرحلة الأولى والتي استهدفت 14 معلما بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة خلال الفترة من 16/1/2025 حتى 20/1/2025.