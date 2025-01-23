الاتحاد الافريقي يعرب عن انزعاجه من انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن انزعاجه عندما علم بإعلان حكومة الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وأكد فكي في بيان صحفي نشره موقع الاتحاد الأفريقي صباح اليوم أن : "الولايات المتحدة، باعتبارها عضوًا في منظمة الصحة العالمية، لعبت دورًا حاسمًا في صياغة أدوات منظمة الصحة العالمية ومعاييرها العالمية بشأن أمن الصحة العامة والرفاهية على مدى العقود السبعة الماضية".

وفي أفريقيا، كانت الولايات المتحدة من أوائل المؤيدين القويين لإنشاء مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، وهي الوكالة الفنية التابعة للاتحاد الأفريقي لحالات الطوارئ الصحية العامة التي تعمل مع منظمة الصحة العالمية وأعضاء منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم للكشف عن الأوبئة والاستعداد لها والاستجابة لها والتعافي منها.

وأكد البيان أن الدول الأفريقية تعتمد على منظمة الصحة العالمية لتنفيذ ولايتها المتمثلة في ضمان أمن الصحة العامة العالمي باعتباره منفعة مشتركة.

وأعرب رئيس مفوضة الاتحاد الأفريقي عن أمله في أن تعيد حكومة الولايات المتحدة النظر في قرارها بالانسحاب من هذه المنظمة العالمية الرئيسية التي تعد عضوًا مؤسسًا فيها.