تنامي استخدام الشاحنات الكهربائية في قطاع نقل البضائع

تزايدت المؤشرات على تراجع التكلفة البيئية لقطاع نقل السلع والمنتجات لمسافات طويلة عبر النقل البري في المستقبل، مع انضمام شركة تجارة التجزئة الأمريكية العملاقة أمازون إلى الشركات الراغبة في التحول إلى المركبات الكهربائية في الأعمال اللوجيستية.

وطلبت أمازون مؤخرا أكثر من 200 شاحنة شبه مقطورة كهربائية طراز أكتروس من شركة مرسيدس الألمانية وهي أكبر طلبية شاحنات كهربائية في تاريخ إمبراطورية التجارة الإكترونية الأمريكية، في مجاولة للتحول من الشاحنات التي تعمل بالديزل إلى المركبات النظيفة.

ويقول الخبراء إن الشاحنات الكهربائية يمكن أن تساعد في تحقيق سلاسل توريد أكثر استدامة، في عالم تسعى فيه الشركات إلى تقليل الأثر البيئي لعملياتها.

يذكر أن أمازون التي تسعى لتحسين سمعتها بالنسبة للمسؤولية المجتمعية للشركة، تستخدم حاليا آلاف الحافلات الصغيرة الكهربائية من إنتاج ريفيان لتوصيل الطلبات للعملاء في ألمانيا وبعض الدول الأخرى.

وفي حين حددت شركة أمازون هدفًا يتمثل في الوصول بعملياتها إلى صفر كربون بحلول عام 2040، لكن "منظمة المناخ الجديدة" المستقلة غير الهادفة للربح اتهمت الشركة العملاقة بتقديم تعهد لا يستند إلى أساس بدرجة كبيرة.

من ناحيتها تستخدم دايملر الألمانية لصناعة السيارات ومالكة العلامة التجارية مرسيدس شاحنات كهربائية لنقل مكونات السيارات إلى مصانعها منذ وقت طويل. واعتبارا من الربع الحالي من العام، ستكمل الشاحنات 50 رحلة لوجستية تعمل بالكهرباء إلى أكبر مصانع دايملر في فورت بألمانيا، في حين تستهدف كهربة نشاط توصيل المكونات إلى فورت بنسبة 100% بحلول نهاية عام 2026.

وتعتزم شركة الخدمات اللوجيستية الإيطالية جربر لوجيستيك زيادة حجم أسطول شاحناتها بمقدار 50 شاحنة كهربائية خلال العامين المقبلين، في الوقت الذي تعتزم فيه إقامة بنية تحتية خاصة بها لشحن سياراتها الكهربائية.

وتلقت شركات صناعة الشاحنات الأوروبية فولفو وسكانيا وإيفيكو طلبات لشراء شاحناتها الكهربائية. وسيصل الوزن الإجمالي لكل شاحنة كهربائية بحمولتها إلى 44 طنًا مع ما يتراوح بين 300 إلى 350 كيلومترًا، قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطارياتها، حسب ظروف التشغيل.

وفي أستراليا، من المقرر أن تطرح شركتا النقل والخدمات اللوجستية العملاقتان لينفوكس وتول هولدينجز 54 شاحنة كهربائية تعمل بالبطارية بالكامل كجزء من جولة تمويل جديدة أعلنت عنها الحكومة الفيدرالية من خلال وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية.

وتقول دايملر إن أي شاحنة كهربائية تستطيع بالفعل أن تعادل الشاحنة التقليدية التي تعمل بالسولار من حيث التكلفة الإجمالية لسعر الشراء ونفقات التشغيل.

ويتوقع المحللون في شركة الاستشارات برايس ووتر هاوس كوبرز (بي.دبليو.سي) أن تحل الشاحنات الكهربائية محل الشاحنات التقليدية في قطاع النقل بأمريكا الشمالية وأوروبا والصين بنسبة كبيرة بحلول 2035.